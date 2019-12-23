Курс долара на Міжбанку впав ще на дві копійки на продажу, до 23,30 гривень, купівлі знизився на три копійки - до 23,27 гривень за долар на 23 грудня

НБУ зміцнив гривню на 23 грудня. Ціна становить 23,29 гривень за долар. Про це повідомляють на сайті регулятора у суботу, 21 грудня, передає Politeka.

Таким чином зафіксований черговий мінімум цього року. Минулого разу він був зафіксований 21 грудня, коли давали 2332,5284 гривень за 100 доларів. Нижча ціна була лише чотири роки тому, 13 січня 2016 року, 2326,6758 гривень за 100 доларів.

НБУ встановив наступний курс валют на такому рівні:

– 100 доларів США – 2329,1225 гривні (-3,4064);

– 100 євро – 2584,6272 гривні (-3,7796).

Курс долара в останній робочий деень впав у продажу на дві копійки - до 23,30 гривень за долар, а при покупці на три копійки - до 23,27 гривень за долар. Курс продажу євро не змінився, склав 25,84 гривні за євро.

Раніше ми повідомляли, що долар по 23 здасться казкою, гривню чекає небувала струс в 2020 році.

Курс долара в Україні до 2020 року може досягти позначки в 27 гривень.

Таку думку висловив економічний експерт Віктор Гальчинський.

За його словами, до кінця 2019 не варто очікувати глобальних змін у курсі іноземної валюти. Гривня зможе зміцнитися.

Прогнозуючи стан валютного ринку на 2020 рік, експерт уточнив, що потрібно бути готовим до зростання долара - курс може досягти 27 грн за долар.

При цьому він допустив коливання в діапазоні від 24 до 27 грн за долар.

"Зараз інвестиції в державних цінних паперах перевищили 105 млрд грн. Для країни це добре, зате залишається ризик різкого знецінення гривні, якщо велика частина інвесторів одночасно захоче вийти з українських облігацій", - розповів експерт.

Нагадаємо, долар різко зміниться в ціні, розкриті плани НБУ

А ще Politeka писала, що НБУ різко змінив курс валют, долар і євро рекордно обвалилися

Також Politeka повідомляла, що долар пробив нове дно, тріумф гривні триває



