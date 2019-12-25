Курс валют в Україні на 25 грудня приємно здивує всіх, оскільки вартість євро і долара буквально «заморозять»

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Національного банку України.

Так, 25 грудня вартість долара залишиться в межах 2327, 57 за 100 американських банкнот.

Така ж ситуація буде і з курсом євро. Він буде торгуватися за 2577,79 за 100 купюр.

Проте, вже після різдва, 26 грудня, валюта знову впаде. Долар до 2325,51 за 100 банкнот, а євро до 2576,67 за 100 купюр.

Як повідомлялося раніше, Гривня впродовж останніх кількох місяців поступово зміцнювалася, і долар коштував 24-25 гривень, але це може призвести до сумних наслідків.

Економічні експерти стверджують, що зміцнення української національної валюти було штучним і може закінчитися погано. Причин для укріплень гривні в подальшому вони не бачать.

Так, економічний і політичний експерт Тарас Загородній заявляє, що штучно занижена вартість гривні вже призвела до недовыполнениям по бюджету, митниці і акцизами, які у нас розраховувалися в доларах. Недоотримує прибуток і Національний банк – в НБУ вже заявили про 12,3 мільярда гривень недостачі. Також потерпають і українські експортери: ціна на експортовану продукцію занижена на 15% від їх очікувань.

За його словами, така політика може призвести до кризи і навіть до дефолту.

Загородній прогнозує, що небезпечний період почнеться восени 2020 року.

У євро і долара в 2020 році, на відміну від української гривні, справи непогані. Євро повинен бути стабільний, так як в Євросоюзі зберігається позитивний платіжний і торговельний баланси. У США все не так добре, як в ЄС, тому що в них великий торговий дефіцит. Але американці можуть собі це дозволити, для них не становить проблеми фінансувати свої величезні борги.

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