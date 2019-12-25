Стало відомо, на яку суму українці можуть розраховувати відзначити Новий рік

Про це пише Politeka.net.

Щоб не стояти в чергах напередодні Нового року українцям вже зараз рекомендують купувати продукти, які будуть на новорічному столі.

Для того, щоб розрахувати суму, бралася українська сім'я, яка складається з двох дорослих і двох дітей.

найпопулярнішим блюдом на столах українців є запечена або тушкована картопля з м'ясом. Страва обійдеться приблизно у 230 гривень, оскільки 2,5 кг картоплі коштує 36 гривень, а півтора кілограма курінного філе з овочами - понад 190 грн.

Ще одне традиційне блюдо на столах українців - холодець. Його зазвичай готують з двох видів м'яса. За свинячу рульку доведеться віддати 70 гривень, а за яловичу гомілка - близько 120 гривень. Також підсумовуємо вартість петрушки, цибулі, часнику і моркви, і отримуємо 230 гривень за страву.

Не варто забувати про класичному салаті "Олів'є". Для його приготування знадобиться 350 грам ковбаси (80 гривень), 0,5 кг картоплі і п'ять яєць (25 грн). Також треба буде купити банку зеленого горошку (28 грн) і упаковку майонезу (15-17 гривень), тому страва обійдеться в 150 гривень.

Новорічний стіл українців буде багатий на різні закуски. Багато сімей захочуть посмакувати бутербродами з ікрою (150-160 грн) і червоною рибою (близько 200 грн). Якщо врахувати ще батони і пачку вершкового масла, то така закуска обійдеться у 400 гривень.

Можна приготувати і більш бюджетну закуску у вигляді сирної або ковбасної нарізок, які обійдуться у 80 та 120 гривень відповідно.

Для святкового застілля також потрібно закупити напої: пляшку ігристого (близько 140 грн), пляшку червоного вина і коньяку (в цілому - 380 грн), сік і газовану воду для дітей - понад 100 гривень.

У середньому, української сім'ї з двох дорослих і двох дітей доведеться витратити більше 2400 гривень на організацію новорічного столу.

Нагадуємо, що Politeka зафіксувала цінові рекорди на більшість продуктів харчування.

У той же час стало відомо, коли ціна на продовольчі товари може знизитися.

Також дані про те, скільки українці витрачають грошей на їжу, шокували Держстат.