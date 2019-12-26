Стало відомо, як українцям будуть нараховувати субсидії у поточному опалювальному сезоні

Нюанси озвучив глава Кабміну Олексій Гончарук, передає Знай.

Прем'єр-міністр заспокоїв українців і заявив, що в поточному опалювальному сезоні скасовувати субсидії не будуть.

Він також запевнив громадян, що в бюджеті достатньо грошей на пільги і проблем з виплатами не очікується.

"Тим, кому призначена субсидія, протягом цього сезону її не втратять. У нас є параметри, за якими людині можуть призначити або не призначити субсидію. Звичайно, якщо людина стає таким, який отримує право на оформлення субсидій… Тим, кому призначена субсидія, — вони гарантовано її отримають. Немає проблем з коштами державного бюджету для цього", - озвучив нюанси Олексій Гончарук.

За словами прем'єр-міністра, до Кабінету міністрів надійшло розпорядження розробити механізм, який дозволить зменшити цифри в платіжках. Ймовірно, це стосується тарифу на опалення.

"Ми подивилися… несправедливо, що люди отримують великі платіжки. Сегодня ми фактично дали інструмент місцевої влади, яким чином знизити платіжки на той відсоток, на скільки подешевшав газ", - резюмував глава Кабміну.

Раніше ми повідомляли про те, що українці по-новому платитимуть за комуналку. Про це інформує прес-служба Міністерства розвитку громад і територій.

Повідомляється, що уряд зобов'язав перерахувати українцям платіжки за опалення. Це пов'язано з тим, що блакитне паливо серйозно подешевшало під час поточного опалювального сезону.

Як відомо, зараз тариф на газ , який діє для підприємств теплокомуненерго становить 8300 гривень, але фактично підприємства закуповують його за 6100 - 6200 гривень.

У профільному міністерстві також заявили, що перший перерахунок буде проведений у січні 2020 року. Сума, яку перерахують, зарахують в якості оплати майбутніх платежів.

Нагадаємо, ціни на комуналку злетять до непристойності, опалювальний сезон перетвориться на пекло.

Як повідомляла Politeka, влада підготувала комунальний удар по українцях.

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