Державний ПриватБанк звинуватили в крадіжці коштів з особистих рахунків українець

Про новий інцидент розповіла незадоволена клієнтка, яка залишила свій відгук на порталі Мінфін.

За її словами, вона проводила оплату в інтернеті на суму 1361 грн, а на наступний день виявила на рахунку мінусовий баланс.

"На карті було 2681 грн. Сплативши через інтернет доставку, списано було 1361 грн. Ввечері все було нормально. Пішли ще гроші в приватівську скарбничку(10 грн), і поповнила рахунок на 100 грн. На наступний день, в магазині намагалася оплатити покупки. По карті відмова. Заходжу, дивлюся на карті на рахунку -173 грн. Дзвоню в банк - там кажуть, що сталася помилка. Виписка дійсно некоректна і гроші пішли два рази. На рахунок та в резерв по оплаті в магазині. Стверджували, що таке можливо, за інтернет-оплати. Заповнили форму для повернення, обіцяли повернути протягом 11 днів. Номер заяви 1101912, а ерез день приходить повідомлення, що буде розглядатися протягом 45-90 днів!У підсумку намагаюся додзвонитися 2 дня в банк. Всі консультанти різко зайняті", - обурюється клієнтка, яку ПриватБанк залишив без грошей.

При зверненні на гарячу лінію представники Приватбанку почали переконувати клієнтку в тому, що списаних коштів на її рахунку не було.

"На питання, як же тоді карта пішла в мінус, якщо не було на ній навіть суми, для першого платежу, відповісти не можуть! Питаю, чи є гроші в резерві або заблоковані, кажуть, що ні! Як тоді дівчина бачила ці списання і за цим фактом подала заявку, кажуть, що заявка була подана на ту суму, яку списали. І другого платежу не було. Та й грошей, стверджують, що не було! Я 3 рази перевіряла перед тим, як оплатити і бачила ці гроші! А потім, після заявки їх різко не стало! І виписка стала інша! Як таке можливо? Скільки можна обдирати і без того не самий багатий народ? Вирішувати проблему відмовилися. Робити, як я розумію нічого не будуть", - підсумувала клієнтка у своєму негативному відкликання.

"Нам би не хотілося, щоб у Вас склалася негативна думка про банк. Ваше питання вже розглядають фахівці. Ми прагнемо вирішити його в найкоротші терміни. Про результати Вас повідомлять", - відреагував представник банку в коментарях.

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