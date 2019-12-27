Стало відомо, як пенсії зростуть в 2020 році

Про це заявив економічний аналітик Олексій Дорошенко, передає Голос.

За його словами, тепер в Україні пенсії громадянам будуть нараховувати за новим принципом.

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Однак, як розповідає експерт, максимальне зростання виплат у 2020 році закладено на рівні 5%.

«В Україні зростання пенсій в 2020 році закладено на рівні 5%. Хоча влада обіцяє більше, але це малоймовірно, так як нічого не прописано на цей рахунок документах»,   стверджує Олексій Дорошенко.

Експерт припустив, що підвищення реальних пенсій можна б було за рахунок зниження комунальних тарифів, але в нинішніх умовах це зробити неможливо.

«Знизити на 50 або 30%, комунальні тарифи в країні не реалістично»,   додав він.

Підсумовуючи, Олексій Дорошенко заявив, що на сьогоднішній день держава може знизити комунальні тарифи для населення на 10%. На думку експерта, це не сильно вплине на розмір пенсій, то пільгові категорії громадян більше коштів зможуть витратити на продукти харчування.

Зарплаты в Украине

Раніше ми повідомляли про те, що українці позбудуться пільг перед Новим роком. Нововведення набуло чинності ще 1 жовтня, проте позначилася в платіжках за комунальні послуги тільки зараз.

Як відомо, в Україні запрацювала верифікація одержувачів пільг, тому українці ризикують залишитися без виплат після масових перевірок.

Верифікацію будуть проводити в січні 2020 року, але за фактом вже зараз деякі компанії, не інформуючи користувачів, це роблять.

Згідно з останніми даними Міністерства соціальної політики, перед опалювальним сезоном майже 80 тисяч громадян не отримали пільги від держави, хоча подали відповідні документи в органи соцзахисту.

Нагадаємо, українцям пообіцяли виходити на пенсію раніше.

Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат

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