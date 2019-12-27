Стало відомо, як пенсії зростуть в 2020 році

Про це заявив економічний аналітик Олексій Дорошенко, передає Голос.

За його словами, тепер в Україні пенсії громадянам будуть нараховувати за новим принципом.

Однак, як розповідає експерт, максимальне зростання виплат у 2020 році закладено на рівні 5%.

«В Україні зростання пенсій в 2020 році закладено на рівні 5%. Хоча влада обіцяє більше, але це малоймовірно, так як нічого не прописано на цей рахунок документах», стверджує Олексій Дорошенко.

Експерт припустив, що підвищення реальних пенсій можна б було за рахунок зниження комунальних тарифів, але в нинішніх умовах це зробити неможливо.

«Знизити на 50 або 30%, комунальні тарифи в країні не реалістично», додав він.

Підсумовуючи, Олексій Дорошенко заявив, що на сьогоднішній день держава може знизити комунальні тарифи для населення на 10%. На думку експерта, це не сильно вплине на розмір пенсій, то пільгові категорії громадян більше коштів зможуть витратити на продукти харчування.

Раніше ми повідомляли про те, що українці позбудуться пільг перед Новим роком. Нововведення набуло чинності ще 1 жовтня, проте позначилася в платіжках за комунальні послуги тільки зараз.

Як відомо, в Україні запрацювала верифікація одержувачів пільг, тому українці ризикують залишитися без виплат після масових перевірок.

Верифікацію будуть проводити в січні 2020 року, але за фактом вже зараз деякі компанії, не інформуючи користувачів, це роблять.

Згідно з останніми даними Міністерства соціальної політики, перед опалювальним сезоном майже 80 тисяч громадян не отримали пільги від держави, хоча подали відповідні документи в органи соцзахисту.

Нагадаємо, українцям пообіцяли виходити на пенсію раніше.

Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат

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