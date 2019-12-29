Курс валют в Україні 29 грудня буквально "застигне", оскільки євро і долар зупинять затяжне падіння

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Національного банку України.

Так, в неділю курс долара зупиниться на рівні 23,68 грн за американський «вічнозелений». Рівно стільки ж він коштував і днем раніше, 28 грудня.

Аналогічною буде ситуація і з курсом євро. Він буде торгуватися за 26,42 грн за купюру. Такий же показник був і 28 грудня.

Раніше ми повідомляли, що курс валют після Нового року різко зміниться.

Експерти повідомили, що долар в Україні чекає велике падіння, але в Мінфіні стримуються від таких прогнозів.

Так, на думку деяких фахівців, долар в 2020 році буде коштувати 20 - 22 гривні. У Мінфіні ж заклали прогнозований курс долара на позначці 24,8-27 грн.

Попередній прогноз Мінфіну був на рівні 28,2 грн.

Відзначимо, зокрема аналітик Максим Пархоменко вважає, що гривня здійснить переможну ходу в наступаючому році і досягне 22 гривень за один долар.

За словами аналітика Вадима Іосуба, якщо НБУ повернеться до старих практик, втрутившись у курсоутворення, то може статися криза.

Інші фахівці впевнені, що долар може досягти позначки 2015 року, коли іноземна валюта торгувалася на рівні 20-21 грн/долар США.

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