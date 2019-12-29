Курс валют в Україні 29 грудня буквально "застигне", оскільки євро і долар зупинять затяжне падіння
Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Національного банку України.
Так, в неділю курс долара зупиниться на рівні 23,68 грн за американський «вічнозелений». Рівно стільки ж він коштував і днем раніше, 28 грудня.
Аналогічною буде ситуація і з курсом євро. Він буде торгуватися за 26,42 грн за купюру. Такий же показник був і 28 грудня.
Лорак вперше за довгий час вийшла в світ з дочкою, вразивши виглядом: "Обличчя підкачало"
Подорослішалі діти Кіркорова вразили зовнішнім виглядом, фото облетіли мережу: «одне обличчя з...»
Наташа Корольова вразила новою зовнішністю, фото облетіло мережу: позаздрять навіть 20-річні
Безсоромна Волочкова роздяглася в танцювальному залі, оцінили не всі: "Яка величезна, кістлява..."
Раніше ми повідомляли, що курс валют після Нового року різко зміниться.
Експерти повідомили, що долар в Україні чекає велике падіння, але в Мінфіні стримуються від таких прогнозів.
Так, на думку деяких фахівців, долар в 2020 році буде коштувати 20 - 22 гривні. У Мінфіні ж заклали прогнозований курс долара на позначці 24,8-27 грн.
Попередній прогноз Мінфіну був на рівні 28,2 грн.
Відзначимо, зокрема аналітик Максим Пархоменко вважає, що гривня здійснить переможну ходу в наступаючому році і досягне 22 гривень за один долар.
За словами аналітика Вадима Іосуба, якщо НБУ повернеться до старих практик, втрутившись у курсоутворення, то може статися криза.
Інші фахівці впевнені, що долар може досягти позначки 2015 року, коли іноземна валюта торгувалася на рівні 20-21 грн/долар США.
Нагадаємо, долар рекордно впав, але ціни в магазинах продовжують кусатися
А ще Politeka писала, що долар і євро летять на дно, НБУ змінив курс валют
Також Politeka повідомляла, що курс долара в 2020 році впаде