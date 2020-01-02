Стало відомо, як після новорічних свят українці зможуть користуватися субсидіями

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, після Нового року в Україні змінився порядок оформлення пільг від держави.

Ще 27 грудня Кабмін вніс ряд змін в нормативні акти про надання житлових субсидій та пільг на оплати житлово-комунальних послуг.

Тепер ті громадяни, які отримують субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, і у них при цьому відсутня заборгованість по комуналці, можуть отримувати цю пільгу від держави в грошової готівковій формі.

При цьому змінені та терміни дозволеної для такої монетизації заборгованості. Якщо раніше враховувалася прострочення по заборгованості в 1 місяць, то зараз Кабінет міністрів вирішив збільшити цей термін до 2 місяців.

Як заявила глава Мінсоцполітики Юлія Соколовська, ті громадяни, які бажають самостійно оплачувати комуналку, отримуючи пільгу на банківський рахунок або живими грошима, зможуть у будь-який час подати заявку.

Для того, щоб оформити субсидію зручний час, потрібно буде подати заяву довільної форми в районний орган соцзахисту, вказавши реквізити банківського рахунку та номер мобільного телефону. А раніше для отримання субсидії необхідно було подати цей документ до 15 жовтня.

Раніше ми повідомляли про те, що українці по-новому платитимуть за комуналку. Про це інформує прес-служба Міністерства розвитку громад і територій.

Повідомляється, що уряд зобов'язав перерахувати українцям платіжки за опалення. Це пов'язано з тим, що блакитне паливо серйозно подешевшало під час поточного опалювального сезону.

Як відомо, зараз тариф на газ , який діє для підприємств теплокомуненерго становить 8300 гривень, але фактично підприємства закуповують його за 6100 - 6200 гривень.

У профільному міністерстві також заявили, що перший перерахунок буде проведений у січні 2020 року. Сума, яку перерахують, зарахують в якості оплати майбутніх платежів.

Нагадаємо, ціни на комуналку злетять до непристойності, опалювальний сезон перетвориться на пекло.

Як повідомляла Politeka, влада підготувала комунальний удар по українцях.

Також Politeka писала, що українцям підвищили пенсії перед Новим роком: хто в списку щасливчиків.