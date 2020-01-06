Розмір алиметов виріс на тлі підвищення прожиткового мінімуму в Україні

Про це інформує прес-служба Мін'юсту, передає Politeka.net.

Згідно з даними, з 1 січня 2020 року розмір прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років становить 1779 гривень.

Що стосується дітей від 6 до 18 років, то для них передбачено допомога в розмірі 2218 гривень.

На тлі підвищення розміру прожиткового мінімуму суттєво зросли і аліменти. У Міністерстві підкреслили, що мінімальний гарантований розмір аліментів для дітей до 6 років становитиме майже 890 гривень, а від 6 до 18 років - 1109 гривень.

У прес-службі відомства також додали, що ці показники слід враховувати, якщо із зарплати працівників потрібно утримувати аліменти не в певній сумі грошей, а в прив'язці до прожиткового мінімуму на дитину.

Що ж до максимального розміру аліментів, то він становить 10 прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку.

У Мін'юсті також заявили, що розмір мінімальних і максимальних аліментів може помітно зрости, оскільки Кабмін планує підвищити розмір прожиткового мінімуму у два рази.

Також не варто забувати, що українцям, які не платять більше 4 місяців аліменти, загрожують суворі санкції. Їм можуть заборонити виїжджати за межі України, керувати автомобілем, користуватися зброєю та займати керівні посади.

Раніше ми розповідали про те, що за 2019 рік державні виконавці винесли 133 тисяч постанов, якими тимчасово обмежили виїзд за кордон українцям, які мають заборгованості по аліментах.

«За інформацією Мін'юсту, з початку дії законодавчих нововведень зареєстровано 137,8 тис. виконавчих проваджень, за якими загальний розмір заборгованості перевищує суму платежів за 4 місяці», — сказано в повідомленні.

зокрема, з цих виробництв державними виконавцями винесено:

96,5% (133 тис.) — постанов про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України;

97,1% (133,8 тис.) — постанов про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керувати транспортними засобами.

Як повідомляла Politeka, у Києві знайшли цікавий спосіб стягувати борги неплатників аліментів.

Ще ми писали, що полювання на аліментників почалася — українців заставыт платити сотні тисяч.

Також politeka повідомляла, українцям розповіли, чого чекати від соцвиплат.