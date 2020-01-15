Курс валют в Україні на 15 січня перерве тенденцію падіння, оскільки гривня різко здасть позиції
Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Національного банку України.
Так, вартість 100 доларів становитиме 2402,57 гривень (+9,82)
У той же час, згідно прогнозу НБУ, курс 100 євро зупиниться на показнику в 2668,89 гривень (+6,84).
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Раніше експерт пояснив, що зміцнення курсу гривні, яке спостерігалося в останні кілька місяців 2019 року було досягнуто не за рахунок ефективної роботи Національного банку України і уряду, а за рахунок нарощування запозичень в іноземних кредиторів.
Лановий підкреслив, що об'єктивних підстав для подальшого зміцнення гривні в 2020 році немає.
Він упевнений, що обвалу гривні в цьому році не уникнути. Питання тільки в тому, коли це станеться, і якими темпами відбуватиметься падіння. Тут буде залежати від майстерності керівництва НБУ – наскільки воно зможе утримувати курс.
«Поки що неможливо що-небудь спрогнозувати, оскільки команда, яка прийшла до влади, нічого не розповідає, не дає правильних прогнозів і орієнтирів своєї діяльності – говорить одне, а робить інше. Тому можна очікувати чого завгодно. Хоча НБУ зобов'язаний оприлюднити свою грошово-кредитну політику і попереджати про свої наміри. Так роблять всі центральні банки», - зазначає Лановий.
У бюджеті на наступний рік курс гривні закладений на рівні 27,5 гривень за долар. При цьому експерт прогнозує, що долар в 2020 році може коштувати і 27 гривень, і 29 гривень.
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