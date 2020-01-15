Ціни на бензин в кінці 2019 року стали знижуватися, но ситуація на ринку залежить від зовнішніх факторів

Про це пише портал 24.

Як відомо, Україна не в змозі сама себе забезпечити нафтою, тому більшу частину палива держава закуповує в Азербайджані.

Нафтопродуктів, перероблених з української та імпортної нафти теж не вистачає: майже 50% всього бензину виробляють на території України, а іншу частину закуповують переважно в Білорусі.

Тому головним фактором, який формує ціни на бензин, є розцінки на паливо на світових ринках. І якщо аналізувати ситуацію на геополітичній арені, то нафта може злетіти в ціні через ситуацію в Ірані.

Ціна може залежати і від самих операторів АЗС, які ставлять власну націнку, залежну від сили бренду, конкурентності та втручання держави на ринок. Але не варто забувати, що на ринку багато нелегальних АЗС, які вносять серйозні корективи в ціну бензину.

Вони не платять податків, які становлять близько третини від ціни, не купують ліцензії, не оформляють працівників офіційно і економлять на інших факторах, тому розцінки на пальне можуть йти вгору.

Більш того, ціни на бензин залежать від курсу долара. Якщо рік тому ціна за літр бензину становила $1,1. За дванадцять місяців гривня зміцнилася на 17%, а нафта на світовому ринку подешевшала. Логічним було б зниження цін на бензин, то в перерахунку на гривню ціни дійсно впали, але в доларовому еквіваленті навпаки зросли.

Але деякі українські експерти стверджують, що ціни на бензин падати не будуть. На ситуацію може вплинути Білорусь, яка є найбільшим імпортером бензину в Україну, і яка не підписала угоду про постачання нафти від Росії.

Відповідно, Мінськ буде менше поставляти нафтопродуктів в Україну, тому ціна піде вгору.

Раніше ми повідомляли, ситуація на Близькому Сході, включаючи авіакатастрофу з українським літаком МАУ, вплинули на вартість нафти.

Наприклад, ціна на нафту марки WTI підскочила відразу на 4% після інформації про те, що іранська армія атакувала військову базу США 27 грудня 2019.

Аналогічна ситуація сталася і з маркою нафти Brent, яка також впевнено злетіла в ціні. В ході торгів тиждень тому розцінки піднімалися до позначки в $69,2.

Тому українським водіям слід бути готовими до можливого подорожчання бензину на АЗС.

Нагадаємо, ціни на бензин в Україні різко зміняться: "Січень стане..."

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