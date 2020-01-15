Пенсійний вік для жінок в Україні з 1 квітня складе 59 років і 6 місяців, а з 1 квітня наступного року - 60 років

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Наголошується, що сьогодні Пенсійний вік для жінок визначається в залежності від дати народження.

зокрема, в цьому році жінки, які народилися в період з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року, можуть вийти на пенсію після досягнення віку 59 років 6 місяців.

А жінки, які народилися після 1 квітня 1961 року, можуть отримати пенсію за віком тільки після досягнення ними віку 60 років до 2021 році.

"Починаючи з 1 січня 2028 пенсія за віком призначатиметься незалежно від віку, якщо людина має 40 і більше календарних років страхового стажу", - розповіли у відомстві.

Страховий стаж, який дає право на призначення пенсії за віком, у 2020 році становить не менш 27 років. З кожним наступним роком він буде зростати на один рік - до 35 років, в 2028 році.

В ПФУ додали, що тривалість страхового стажу, що дає право на пенсію, визначається на дату досягнення пенсійного віку.

Раніше повідомлялося, що без виплат можуть залишитися ті пенсіонери, які продовжують працювати.

Через вісім років тільки половина 60-літніх зможе вийти на пенсію, інші ж будуть змушені працювати до 63-65 років.

У Міністерстві соціальної політики підкреслили, що 45% українців, які досягли 60-річчя, через вісім років будуть змушені працювати до 63 і 65 років, а сама Україна входить в топ-15 країн з найгіршою демографічною ситуацією.

У відомстві також нагадали, що без виплат ризикують залишитися ті громадяни, які працюють неофіційно і приховують свої доходи за умови, що працюють за кордоном.

Нагадаємо, українцям пообіцяли виходити на пенсію раніше.

Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат.

Також Politeka писала, що у Зеленського приголомшили новинами про зарплати і пенсії.