Транш можливий лише за однієї умови

Україна поки не отримає черговий транш від МВФ

Цю інформацію підтвердила виконавчий директор МВФ Крісталіна Георгієва, передає РБК.

Виступаючи в вашингтонському Інституті Пітерсона вона заявила, що офіційний Київ поки не отримає кошти від валютного фонду, а остаточне рішення буде винесено відразу після того, як Україна виконає свої зобов'язання.

Георгієва також підтвердила, що керівництво МВФ продовжує тісно взаємодіяти з Україною.

«На робочому рівні ми досягли угоди з Україною, який є певні умови, які повинні бути задоволені. Робота триває, представники (МВФ) продовжують взаємодіяти з Україною. Як тільки ці умови будуть виконані, для нас наступить момент попрямувати до Виконавчій раді», додала виконавчий директор МВФ.

Варто зазначити, що валютний фонд висунув Києву кілька умов для отримання нового траншу. За словами голови НБУ Якова Смолія, Україні необхідно прийняти закон, що забороняє повернення збанкрутілих банків на ринок, а також закон про ринок землі.

«Залишилися незначні технічні моменти, практично. В першу чергу – закон про неможливість повернення банків на ринок, якщо вони знаходяться в стадії ліквідації у Фонді гарантування. Друге – це створення єдиних юридичних осіб податкової та митної служби. І також питання – обіг земель сільськогосподарського призначення», - підкреслив керівник державного регулятора.

Смолій також заявив, що вимога заборони на повернення збанкрутілих банків на ринок пов'язано з випадками, коли на НБУ подають в суди їхні колишні власники. При цьому механізму для повернення банків, доведених до банкрутства, немає, і навів приклад націоналізованого Приватбанку, який олігарх Ігор Коломойський намагається повернути собі під контроль.

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