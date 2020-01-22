Курс валют в Україні 22 січня різко зміниться, оскільки гривня «покладе на лопатки» американський вічнозелений

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз НБУ.

Так, вартість долара різко впаде до 24,25 грн за банкноту (-7 копійок).

А от євро вирішить ще «пободаться» і подорожчає на одну копійку – 26,96 грн за банкноту.

Як повідомлялося раніше, політичні фактори, такі як скандал з аудіозаписами переговорів прем'єра Олексія Гончарука, завжди мають дестабілізуючий вплив на національну валюту.

Про це заявив директор Інституту трансформації суспільства, економіст і політолог Олег Соскін. Експерт розповів, чого варто чекати українцям на тлі скандалу і які ще є ризики для гривні.

Економіст зазначив, що січень взагалі є місяцем слабкої фінансової активності, що природно призводить до дестабілізації валютно-фінансової ситуації в країні. Тому підстави для падіння гривні є.

Але тут, за словами експерта все залежить від дій уряду.

«Якщо уряд і Нацбанк не збереться і не проведе заходів щодо стерилізації зайвої гривні, особливо безготівковій, то маятник може серйозно відхилитися в бік девальвації. Крім того, потрібно, в що б те ні стало, стимулювати надходження вільно конвертованої валюти в країну і скоротити державні витрати шляхом скорочення утримання бюрократичного апарату. Тобто, насамперед, скоротити оклади та привести їх у відповідність до тарифної сіткою з прив'язкою до прожиткового мінімуму», - зазначив Соскін.

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