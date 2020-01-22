В Украине перестал действовать старый общественный договор, который предполагал коррупцию. Теперь все строится с нуля

Об этом в интервью «Хвиле» заявил влиятельный бизнесмен Сеяр Куршутов, отвечая на вопрос, что генерирует бедность в Украине.

«Причины разные. На протяжении последних 25 лет экономика Украины находилась в состоянии тлеющего перераспределения. Приходила одна власть на место другой, потом она снова как-то сменялась и все они распределяли сырьевую базу, которая нам досталась от СССР. Пилили заводы: какие-то на металлолом, какие-то на приватизацию, распределяли потоки, получали взятки, давали взятки. Всем в принципе было хорошо, пока поле настолько не начало сужаться, что уменьшилась субъектность государства, увеличилась внешняя зависимость, пирог стал все меньше и меньше, а аппетиты все больше и больше. Поэтому к тридцатому году независимости мы подходим в таком виде, как сегодня», — считает Сеяр Куршутов.

При этом он отмечает, что «перестал действовать общественный договор». Думаю, что он образовался во времена, когда мы ходили еще в школу в 90-е годы. Власть не спрашивала у народа, почему он не платит за коммуналку или газ, а народ не спрашивал, почему она (власть) так много ворует. Когда разрушились эти основы, то у нас получилось то, что получилось. В моем понимании, с 2014 года мы живем в государстве, которое строится с нуля. Идет разрушение старых устоев и параллельно — строительство новых. Как только любая элита пытается законсервировать старый порядок, ее сметают. Смело ее и в 2019 году», — считает бизнесмен.

По его мнению, сейчас «мы наблюдаем этап, который можно условно охарактеризовать в духе известного выражения «грабь награбленное»». «Идет перераспределение собственности, которую в свое время за копейки изъяли у государства», — резюмирует Сеяр Куршутов.