Курс валют в Україні 23 січня здивує всіх, оскільки долар і євро почнуть масовий наступ на гривню

Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані Національного банку України.

Так, за 100 доларів українцям потрібно буде віддати 2433,10 гривень (+7,24 гривні).

Схожа ситуація спостерігатиметься і з курсом євро. За 100 банкнот потрібно буде викласти 2698,43 гривні (+1,51 гривня).

Як повідомлялося раніше, курс долара в сьогоднішніх реаліях неможливо зафіксувати на одному рівні. Про це глава Мінекономіки Тимофій Милованов.

Зокрема, міністр нагадав, що якщо в Україні курс долара падає на дно, то від цього програють бізнес і держбюджет, які несуть великі втрати.

А якщо національна валюта падає, то в мінусі виявляються звичайні споживачі.

"Чому ж тоді не зафіксувати курс? Тоді всі будуть задоволені. На жаль, це неможливо. Україна намагалася тримати фіксований курс і це призвело до швидкої девальвації, наприклад, в 1998, 2008 або 2014 роках", – підкреслив Милованов.

Він також додав, що НБУ може згладити коливання на валютному ринку, але вручну стримувати курс долара ніхто не має наміру.

"Курс - це відносна ціна української економіки до світової. Коли ця ціна змінюється за зміни чи у світі, або в Україні, то має змінюватися й курс. Національний банк може тимчасово вплинути на таку зміну, трохи притримати курс або згладити коливання. Але ні один центральний банк, навіть у розвинених країнах, не має достатньо сили, щоб протистояти серйозним змінам курсу", - пояснив всі нюанси глава профільного міністерства.

Нагадаємо, курс долара обвалиться після Нового року: що чекає гривню.

Як повідомляла Politeka, долар і євро різко обвалились, українці тікають в обмінники.

Також Politeka писала, що в обмінниках відбувається неймовірне, курс валют побив всі рекорди в Україні: долар 19.