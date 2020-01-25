Час міцної гривні закінчилося, національна валюта буде слабшати
За словами Шевчишина, долар вже не опуститься нижче 24,5 грн/$.
"До кінця лютого гривня може повернутися до 25 грн за долар. Тенденції до того, щоб Нацбанк не зміцнював гривню, показує і інформація з митниці про зниження надходжень, і проблеми у експортерів руди, металу, зерна – головних постачальників валюти в країну. Міцна гривня вже починає негативно впливати на економіку країни", - вважає він.
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За словами експерта, головним чинником для цього стане договір США та Китаю, який знизить конкурентоспроможність наших аграріїв.
Економіст констатує той факт, що вже пройшло три раунди переговорів з МВФ про новий транш. І якщо представники Фонду приїжджали на зустрічі в одному і тому ж складі, з української сторони кожні три рази делегації змінювалися. На останньому раунді переговорів у МВФ вже прямо поцікавилися, з ким власне вони домовляються і про що.
Нагадаємо, курс долара впаде і вдарить по гаманцях українців у 2020 році.
Як повідомляла Politeka, Андрій Новак розкрив плани Кабміну щодо курсу гривні.
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