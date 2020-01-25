Час міцної гривні закінчилося, національна валюта буде слабшати

Таку думку висловили керівник відділу аналітики ГК "Forex club" Андрій Шевчишин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко і член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин виданню "Сегодня".

За словами Шевчишина, долар вже не опуститься нижче 24,5 грн/$.

"До кінця лютого гривня може повернутися до 25 грн за долар. Тенденції до того, щоб Нацбанк не зміцнював гривню, показує і інформація з митниці про зниження надходжень, і проблеми у експортерів руди, металу, зерна – головних постачальників валюти в країну. Міцна гривня вже починає негативно впливати на економіку країни", - вважає він.

курс валют, євро, долар

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За словами експерта, головним чинником для цього стане договір США та Китаю, який знизить конкурентоспроможність наших аграріїв.

Олександр Охрименко стверджує, головною причиною для ослаблення гривні стало зростання попиту на валюту з боку держави для погашення зовнішніх боргів.
 
"Продовжиться плавне здешевлення гривні до 25 гривень за долар. Також курс буде залежати від того, наскільки активно регулятор буде скуповувати валюту на міжбанку в золотовалютні резерви. А ось у другій половині лютого гривня знову може почати зміцнюватися і виявиться в коридорі 24,3-24,7 грн/$", - припускає аналітик.

курс валюты, обменник

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин має не такий оптимістичний прогноз. Він стверджує, що закладений курс у 27 гривень за долар буде виконаний.
 
"Гривня стане плавно девальвувати, дійшовши до курсу 27 гривень за долар наприкінці року. Можливі невеликі періоди зміцнення гривні, але вони виявляться ситуативними і в результаті ослаблення курсу знову продовжиться", – прогнозує він
 
За словами експерта на підвищення курсу може вплинути недосягнення домовленості Кабміну з МВФ в питанні Приватбанку
 
В такому випадку, ми можемо отримати курс  29 грн за долар. 

долар, гривня, курс валют

Раніше  економічний експерт Юрій Атаманюк заявив, що економіка України опинилася перед серйозними випробуваннями і незабаром може «злетіти з котушок».

Економіст констатує той факт, що вже пройшло три раунди переговорів з МВФ про новий транш. І якщо представники Фонду приїжджали на зустрічі в одному і тому ж складі, з української сторони кожні три рази делегації змінювалися. На останньому раунді переговорів у МВФ вже прямо поцікавилися, з ким власне вони домовляються і про що.