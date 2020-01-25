Час міцної гривні закінчилося, національна валюта буде слабшати

керівник відділу аналітики ГК "Forex club" Андрій Шевчишин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко і член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин виданню " Сегодня ". Таку думку висловили

За словами Шевчишина, долар вже не опуститься нижче 24,5 грн/$.

"До кінця лютого гривня може повернутися до 25 грн за долар. Тенденції до того, щоб Нацбанк не зміцнював гривню, показує і інформація з митниці про зниження надходжень, і проблеми у експортерів руди, металу, зерна – головних постачальників валюти в країну. Міцна гривня вже починає негативно впливати на економіку країни", - вважає він.

За словами експерта, головним чинником для цього стане договір США та Китаю, який знизить конкурентоспроможність наших аграріїв.

Олександр Охрименко стверджує, головною причиною для ослаблення гривні стало зростання попиту на валюту з боку держави для погашення зовнішніх боргів.



"Продовжиться плавне здешевлення гривні до 25 гривень за долар. Також курс буде залежати від того, наскільки активно регулятор буде скуповувати валюту на міжбанку в золотовалютні резерви. А ось у другій половині лютого гривня знову може почати зміцнюватися і виявиться в коридорі 24,3-24,7 грн/$", - припускає аналітик.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин має не такий оптимістичний прогноз. Він стверджує, що закладений курс у 27 гривень за долар буде виконаний.

"Гривня стане плавно девальвувати, дійшовши до курсу 27 гривень за долар наприкінці року. Можливі невеликі періоди зміцнення гривні, але вони виявляться ситуативними і в результаті ослаблення курсу знову продовжиться", – прогнозує він

За словами експерта на підвищення курсу може вплинути недосягнення домовленості Кабміну з МВФ в питанні Приватбанку



В такому випадку, ми можемо отримати курс 29 грн за долар.

Раніше економічний експерт Юрій Атаманюк заявив, що економіка України опинилася перед серйозними випробуваннями і незабаром може «злетіти з котушок».