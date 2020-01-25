Тільки за минулий рік закрилися 507 відділень

В Україні банки за останні 12 років скоротили кількість відділень з 21 тисячі до 8 тисяч одиниць

У 2008 році в Україні працювало 21 089 відділень банків. На 2020 рік їх залишилося всього 8 002 відділення. У минулому році кількість відділень зменшилась на 507 відділень. Про це повідомляє Politeka з посиланням на Національний банк України.

Найбільше скоротив свої відділення "Ощадбанк" - з більш, ніж шести тисяч до 2,7 тисяч відділень. У "Привату" залишилося 1928 відділень банку.

Головна причина - закриття банків і відділень, це глобальна тенденція цифровізації послуг. Українці, як і клієнти по всьому світу, перестають ходити у відділення, користуюся при цьому послугами в мережі.

Раніше ми повідомляли, що банкомати Приватбанку залишають українців без грошей.

Таке повідомлення з'явилося на порталі «Мінфін» у п'ятницю, 24 січня.

Наголошується, що банкомати "Приватбанку" видають суму, меншу просить клієнт, але з картки гроші знімаються.

«Помічено на днях серед моїх знайомих 2 випадки коли банкомати приватбанку (різні) віддають меншу суму при цьому з карти списується вся сума. Звернення в службу підтримки закінчилося смскою, що перевірка показала, що банкомат працював правильно! Виглядає як схема», - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, інших подробиць інцидентів користувач не повідомив.

Повідомлялося, що клієнти Приватбанку скаржаться на безладне списання грошей.

Як розповів один із клієнтів банку на сайті Мінфін, він до останнього вважав ПриватБанк одним з найкращих українських банків, був його клієнтом більше 10 років, але недавні ситуації змусили його змінити думку.

За словами клієнта, за останні два роки банк підставляє його на гроші вже в четвертий раз. Перший раз банк списав 5000 гривень.

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