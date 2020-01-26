В Україні оновили купюру 200 гривень з Лесею Українкою

Оновлена купюра в 200 гривень увійде в обіг вже через місяць, з 25 лютого. Дизайн не зміниться кардинально, він буде наслідувати сучасні купюри в 20, 100, 500 і 1000 гривень. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

У Національному банку України представили фото нової купюри для ознайомлення.

Так, нові 200 грн збережуть основні зображення банкноти зразка 2007 року. Зокрема, на лицьовій стороні буде розміщений портрет української письменниці Лесі Українки, а на зворотному боці – зображення будівлі В'їзної вежі Луцького замку. При цьому портрет Лесі Українки буде переміщений в центр банкноти, а раніше він був розташований з правого боку.

Нагадаємо, що восени 2019 роки в Україні з'явилися нові гроші. Мова йде про монети п'ять гривень. Також ми писали, монети номіналом 5 гривень будуть введені в обіг в 2019 році і поступово замінять купюри.

Випустити в обіг монети номіналом 10 грн планують в 2020 році. НБУ з 1 жовтня 2019 року виводить з обігу монети номіналом 1, 2 і 5 коп. і поступово буде виводити з обігу монети номіналом 25 коп., однак поки вона залишиться платіжним засобом.

За словами фінансових експертів, Україна майже рік потребує великих купюрах — 2000 і 5000 гривень.

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