В Україні оновили купюру 200 гривень з Лесею Українкою
Оновлена купюра в 200 гривень увійде в обіг вже через місяць, з 25 лютого. Дизайн не зміниться кардинально, він буде наслідувати сучасні купюри в 20, 100, 500 і 1000 гривень. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
У Національному банку України представили фото нової купюри для ознайомлення.
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Так, нові 200 грн збережуть основні зображення банкноти зразка 2007 року. Зокрема, на лицьовій стороні буде розміщений портрет української письменниці Лесі Українки, а на зворотному боці – зображення будівлі В'їзної вежі Луцького замку. При цьому портрет Лесі Українки буде переміщений в центр банкноти, а раніше він був розташований з правого боку.
Нагадаємо, що восени 2019 роки в Україні з'явилися нові гроші. Мова йде про монети п'ять гривень. Також ми писали, монети номіналом 5 гривень будуть введені в обіг в 2019 році і поступово замінять купюри.
Випустити в обіг монети номіналом 10 грн планують в 2020 році. НБУ з 1 жовтня 2019 року виводить з обігу монети номіналом 1, 2 і 5 коп. і поступово буде виводити з обігу монети номіналом 25 коп., однак поки вона залишиться платіжним засобом.
За словами фінансових експертів, Україна майже рік потребує великих купюрах — 2000 і 5000 гривень.
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