Курс валют в Україні 28 січня неприємно зміниться, долар і євро змусять гривню страждати

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.

Так, долар буде продаватися вже за 24,5984 гривні (+0,2683). Аналогічна ситуація буде і з євро – валюта буде продаватися за 27,121 гривні (+0,2715).

Уточнюється, що до середини дня 27 січня долар вже переступив позначку в 24,5807 за банкноту.

Як повідомлялося раніше, українцям дозволили не розписуватися в банківських квитанціях, які видають під час операцій з обміну валют.

"Національний банк привів нормативно-правову базу у відповідність з Законом України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" у зв'язку із змінами, які були внесені до нього Законом України №128-IX і набирають чинності 19 квітня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Так, при обміні валют скасували необхідність проставляти на розрахункових документах РРО такі реквізити, як підписи касира і клієнта, відтиск штампа.

Крім того, Нацбанк дозволив банкам використовувати новітні програмні касові апарати при обміні валют. Під час таких операцій буде створюватися електронний документ, який тепер прирівнюється до звичайної квитанції з підписом клієнта.

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