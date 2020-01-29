Курс валют в Україні 29 січня здивує всіх, долар і євро продовжать тенденцію до стрімкого зростання
Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку.
За 100 доларів вам доведеться викласти 2472, 04 гривні (+13 грн). Трохи краще ситуація буде виглядати з євро – за сто банкнот ви повинні будете віддати 2720,85 гривень (+8 грн).
Як повідомлялося раніше, новий світовий фінансовий криза, спричинений відпливом капіталів з ринків, що розвиваються в США, може привести до критичного падіння курсу української національної валюти.Про це розповів економіст Ерік Найман.
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Він озвучив сценарію падіння гривні до 60 грн/$, а також уточнив, що такий обмінний курс можливий «у разі світової кризи».
При цьому він попередив, що такий розвиток подій сильно вдарить по економіці країни, оскільки на сьогодні в України немає резервів для згладжування негативних факторів.
«Коли там (у світі – ред.) почнеться криза, в України немає ніяких резервів, ніякого парасольку, щоб врятуватися від кризи. На жаль, выгребем по повній в ході наступного світової кризи», — сказав Найман.
Він також зазначив, що Україна має можливість знизити негативні наслідки кризи у разі проведення структурних реформ. Однак для цього необхідно завершити їх проведення в найкоротші терміни.
«Не буває пізно. Почнемо раніше – раніше закінчимо всі ці структурні реформи. Просто чим пізніше ми це будемо робити, тим глибше буде криза в Україні», — підкреслив експерт.
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