Бюджетники ризикують залишитися без окладів і надбавок через законопроекти, які розробили в Кабміні

Про це пише Країна.

Відомо, що у Верховну Раду було внесено скандальні законопроекти від Кабінету міністрів, які можуть боляче вдарити по гаманцях українців.

Документами пропонується відв'язати зарплати працівників бюджетної сфери від прожиткового мінімуму і платити їм "згідно з фінансових можливостей державного та місцевих бюджетів".

Рада поки не прийняла ці законопроекти, але бюджетникам вже зараз почали урізати зарплати. Деяким працівникам в регіонах напередодні нового року вже скасували надбавки і премії, аргументуючи це браком коштів.

Відповідно до законодавства, зараз мінімальна зарплата бюджетників прив'язана до прожиткового мінімуму на рівні 2 тисяч гривень. У новому законопроекті пропонується зафіксувати формувати його окремо, і щорічно прописувати в бюджеті на наступний рік.

Швидше за все, підвищення офіційного прожиткового мінімуму – питання часу, оскільки він давно не відповідає економічним реаліям. Але чиновники повинні розуміти, що як тільки його піднімуть, відразу ж в автоматичному режимі повинні підвищити та інші соцвиплати, які до нього прив'язані. Однак, таке додаткове навантаження державний бюджет просто не потягне.

Тому прожитковий мінімум вирішили замінити на соцвиплати і штрафи на якусь базову величину, а по зарплатам для бюджетників просто щороку визначати нові посадові оклади, в залежності від можливостей бюджету. Тобто, якщо є кошти, то оклади бюджетників можуть підвищити, а якщо немає – то залишать на колишньому рівні, а то і знизять.

Раніше ми розповідали про те, що пенсіонери ризикують залишитися без виплат через великий дефіцит ПФУ. Як відомо, Україна входить у список країн з найгіршими демографічними показниками, оскільки щорічно населення скорочується в середньому на 170 тисяч чоловік.

Але є й інша погана новина: молодих і працюючих стає менше, а пенсіонерів – більше. В таких умовах солідарна пенсійна система існувати не може.

Якщо демографічна ситуація і далі погіршуватиметься, то працюючі українці просто не зможуть забезпечувати пенсіонерів, тому вони залишаться без виплат.

Нагадаємо, українцям пообещали виходити на пенсію раніше.

Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат.

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