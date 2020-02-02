Гостра демографічна криза в Україні призведе до того, що пенсійний вік доведеться підвищувати ще

Вже до 2050 року більше третини українців будуть старше 60 років. Скорочення та старіння населення значно вплине на життя, пише "Сьогодні".

"На пенсію виходить покоління, яке за чисельністю в півтора рази більше, аніж молодь, яка виходить на ринок праці. Демографічні зміни – серйозний виклик для пенсійної системи", – наголосила у коментарі для видання Лідія Ткаченко, провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. в. Птухи НАН України.

У зв'язку з негативним зміною співвідношення пенсіонерів та працюючих громадян, пенсії не буде чим платити. Це пов'язано з тим, що в Україні все ще діє солідарна пенсійна система, коли працюючі громадяни сплачують пенсії нинішнім пенсіонерам.

У 2021 в Україні закінчиться перший етап підвищення пенсійного віку, коли чоловіки і жінки будуть виходити на пенсію в 60 років. Демографи попереджують, що подальше підняття планки пенсійного віку неминуче.

"Швидше за все, доведеться піднімати пенсійний вік. Тому що 60 років для європейської країни – це дуже мало. У сусідніх країнах пенсійний вік вже досягає 63-65 років", – каже Лідія Ткаченко.

Експерт при цьому зазначила, що підвищення віку повинне співвідноситися з тривалістю життя. Адже в Україні тривалість життя все ще низька за мірками сусідніх країн.

Так в Україні очікувана тривалість життя становить лише 71,6 року, тоді як у країнах ЄС – 81 рік (чоловіки – 78,2, жінки 83,6).

Нагадаємо, що незабаром Верховна Рада повинна затвердити нову пенсійну реформу, яка передбачає додаткові відрахування із зарплат.

Але українцям вже зараз рекомендують забезпечити безбідне існування на пенсії, адже громадянам доведеться жити в старості тільки на 20% від поточної зарплати.

Нагадаємо, українцям пообещали виходити на пенсію раніше.

Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат.

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