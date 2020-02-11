Стало відомо, як українці зможуть скористатися "ледачими" субсидіями

Про це інформує прес-служба Міністерства соціальної політики, передає Politeka.net.

Повідомляється, що вже в поточному місяці соціальні служби повинні організувати автоматичний перерахунок субсидій через так званое "відокремлення" послуги з транспортування газу.

Відповідно, українцям не потрібно буде спеціально звертатися в місцевий орган соцзахисту населення для перерахунку.

У відомстві нагадали, що окремий тариф на транспортування "блакитного палива" був затверджений в кінці грудня 2019 року. У підсумку ті категорії пільговиків, які мають субсидії від держави, отримали платежі за повною вартістю для оплати за розподіл газу.

Проте зміни набули чинності лише на початку 2020 року, тому незабаром проведуть перерахунок з нарахуванням розміру пільг та субсидій відповідно з урахуванням послуги з розподілу газу за два місяці нинішнього року.

Цей процес відбудеться автоматично, тому громадянам не потрібно спеціально звертатися до служби соцзахисту населення, і вони можуть насолодитися "ледачими" субсидіями.

Раніше ми повідомляли про те, що українці по-новому платитимуть за комуналку. Про це інформує прес-служба Міністерства розвитку громад і територій.

Повідомляється, що уряд зобов'язав перерахувати українцям платіжки за опалення. Це пов'язано з тим, що блакитне паливо серйозно подешевшало під час поточного опалювального сезону.

Як відомо, зараз тариф на газ, який діє для підприємств теплокомуненерго становить 8300 гривень, але фактично підприємства закуповують його за 6100 - 6200 гривень.

Однак на ділі вийшло зовсім по-іншому. Українці в соціальних мережах почали скаржитися, що їх платіжки істотно зросли, незважаючи на обіцянки Кабміну.

Більш того, українці в подиві, чому уряд ввів абонплату за доставку газу, оскільки їм тепер доводиться двічі платити за блакитне паливо.

Влада примудрялися навіть надсилати за дві платіжки за газ людям, які померли декілька років тому.

Для відновлення справедливості українці висунули президенту Володимиру Зеленському жорстку вимогу і зажадали відмінити абонплату за транспортування природного газу.

На початку лютого на гнів українців відреагували в Міненергетики. Міністр Оржель пообіцяв прибрати другу платіжку за газ і зробити загальний тариф на блакитне паливо.

Нагадаємо, українці отримають нові платіжки за світло: що змінилося і як не помилитися.

Як повідомляла Politeka, українців змусять по-новому платити за газ.

Також Politeka писала, що українців чекає скачок тарифів на електрику.