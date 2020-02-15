Топ-чиновник з Офісу президента оскандалилася словами про те, як українцям потрібно економити на "комуналці"

Як повідомляє Politeka, про це Заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів заявила в ефірі ток-шоу "Свобода слова" (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця).

"Що важливо ще: ми довго говоримо про тарифи, собівартість ... І я згодна з мером Миколаєва, який говорить: ми встановили індивідуальні теплові пункти. Ось стало тепло, температура в грудні 5 градусів - значить не треба відкривати вікна. У нас не може бути в + 27 градусів .. + 30 градусів у квартирі і за це ми платимо. Треба встановлювати лічильники, щоб кожен з нас розумів, за що він конкретно платить", - зазначила вона.

Звернемо увагу, що українці почали висловлювати своє невдоволення прямо під відео.

"вікна…кому-то краще рот зайвий раз не відкривати", "В старих будинках обігрівач постійно включений щоб було 22 хоча б!" "Тобто не провітрювати у квартирі? Що у неї в голові!?", "у 35 років вона мала б мати мізки вже", "як у дитячому садку – де їх навыбирали взагалі", - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук розповів українцям, навіщо потрібні дві платіжки за газ, і нарвався на різку критику.

Глава Кабміну випустив відеозвернення до українців, у якому розповів, що після поділу плати за газ і плати за розподіл газу люди зможуть самі вибирати собі постачальника послуг (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку вниз).

«За січень люди отримали дві платіжки за газ і транспортування. Якщо ви складіть цифри обох платіжок, то побачите - у січні цього року сума в обох платіжках менше, ніж у тієї єдиної платіжці, яка була в січні минулого року», - заявив Гончарук.

Прем'єр розповів, що в минулі роки вартість транспортування газу включалася в платіжку і входила в загальний тариф. Однак НКРЭКУ вирішила розділити ці платежі з урахуванням того, що поставкою і транспортуванням газу займаються різні компанії.

Нагадаємо, Гончарук вирішив добити українців, цифри в платіжках на газ злетять.

Як повідомляла Politeka, українці сміються над темним минулим Гончарука: "Ти відстав...".

Також Politeka писала, що стало відомо, хто і як підсунув Зеленському Гончарука.