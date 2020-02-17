Українці отримали платіжки з захмарними сумами за доставку газу, це визнали навіть у НКРЭКУ

Чиновники вже ініціювали зміни до Кодексу розподільних мереж (ГРМ), з норм якого і виникла така ситуація. Однак експерти вказують, що в проекті є нюанси, які не дозволяють вступити новими тарифами чинності негайно, пише UBR.ua.

зокрема, Нацкомісія з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг не передбачила таку ситуацію, коли споживачам, які, наприклад, не подавав показання лічильників, або більш того, нене споживали його взагалі, нараховувалася оплата за найвищим тарифом.

Протести українців заставити чиновників усунути помилку. Були внесені зміни, які дозволяють такого домогосподарства, за словами самих чиновників, платити замість високих тарифів до 400 грн мінімальний тариф – близько 20 грн в місяць. Але не все так просто.

Як випливає з тексту постанови, нові, "мінімальні", тарифи, розраховані НКРЭКУ, набирають чинності аж з 1 січня 2021 року. Таким чином, весь цей рік тим споживачам, хто отримує захмарні платіжки, доведеться отримувати їх і, відповідно, сплачувати до наступного Нового року. Втім, сама постанова ще остаточно не прийнято, і експерти припускають, що із-за поспіху сталася помилка.

Відповідальність за недогляд у зв'язку з помилкою в тарифах, кажуть експерти, лежить на НКРЭКУ. Деякі роблять висновок, що Нацкомісія зобов'язана зробити перерахунок тарифів за січень-лютий. Однак законодавство не дозволяє здійснювати такі дії.

"Папір є, будь-який юрист скаже: ну і що? Заднім числом зробити перерахунок неможливо. Максимум що може зробити НКРЭКУ – рекомендувати. Реально це їх прокол – вони не побачили вчасно, тому так і вийшло. Якщо тільки самі облгази не побажають перерахунку", – вважає співзасновник Фонду енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Учасники ринку вважають, що нові тарифи вступлять в силу тоді, коли вступить в силу і сама постанова НКРЭКУ, тобто в березні. Облгази вже планують платіжки на березень з урахуванням нових змін в тарифі, не чекаючи завершення всіх процедур.

Таким чином, у березні прийдуть нові платіжки за транспортування газу, а перерахунку платежів за січень-лютий, швидше за все, не буде. У цьому питанні закон однозначна.

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