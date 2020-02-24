Українців, які працюють у Польщі, незабаром можуть торкнутися важливі зміни

Польські роботодавці очікують змін у закон про працевлаштування іноземців, повідомляє "Польське радіо".

Певно продовження терміну дії заяв про намір виконання роботи іноземцями з 6 до 12 місяців і більше легкої процедури отримання виду на проживання в Польщі.

За словами генерального директора "Конфедерації Левіатан" Гжегожа Бачевського, йдеться про те, щоб особи з-за кордону, які приїжджають до Польщі на заробітки, хотіли, щоб їх наймали легально, і щоб це був легкий процес. Таким чином, роботодавці вважають, що потрібно збільшити час дійсності заяв про намір виконання роботи з 6 до 12 місяців. Після завершення роботи на заяві, на думку тих, хто наймає працівників з-за кордону, потрібна швидка процедура отримання дозволу на перебування і працю.

За словами міністра сім'ї, праці і соціальної політики Марлены Мальонг, зараз триває міжвідомча дискусія про міграційну політику, але ще занадто рано інформувати про конкретні речі.

Нагадаємо, в 2019 році на сезонну роботу в Польщі було видано 130 тисяч дозволів. Це на 5 тисяч більше, ніж у 2018 році. 98% з них отримали українці.

Крім того, Польща видала 1,6 мільйона дозволів про намір працевлаштування. Це на 100 тисяч більше, ніж у 2018. 91% з них отримали українці. Скільки з них були використані, невідомо.

Мінімальна заробітна плата в місяць - 2,6 тисячі злотих, що майже 17 тисяч гривень. До 2024 року, як прогнозує уряд, зарплата буде 4 тисячі злотих, що становить 26 тисяч гривень.

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