Народні депутати фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроект №3076, яким пропонується ввести прогресивну шкалу податку на доходи фізичних осіб від 15% до 27%

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Документ передбачає, що розмір податку буде залежати від рівня місячного доходу, який вимірюється в мінімальної заробітної плати (МЗП, станом на 1 січня 2020 року складає 4723 грн):

для доходу до 5-кратного розміру мінімальної заробітної плати - ставка податку становить 15%

5-15 розмірів МЗП - ставка 18%

15-50 розмірів МЗП - ставка 21%

50-200 МЗП - ставка 24%

понад 200 розмірів МЗП, ставка - 27%

"Підвищена ставка буде застосовуватися тільки для рівня доходів, що перевищують максимальну базу для нарахування єдиного соціального внеску (15 розмірів МЗП). При цьому, підвищена ставка податку буде застосовуватися тільки до перевищення бази над базою, підлягає оподаткуванню за більш низькою ставкою", - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Крім того, документом пропонується:

звільнити від оподаткування податком на доходи фізосіб і військовим збором доходи у вигляді відсотків за депозитами;

встановити мінімальний неоподатковуваний дохід для фізосіб з місячним доходом не вище 15 розмірів мінімальної зарплати, передбачивши, що відповідні фізособи мають право зменшити свій місячний оподатковуваний дохід на суму мінімального неоподатковуваного доходу, який визначається як розмір мінімальної зарплати.

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