Українцям розповіли, як не втратити страховий стаж перед виходом на заслужену пенсію

Про це поінформувала прес-служба Управління ПФУ в Донецькій області, передає Politeka.net.

Як відомо, борги по сплаті страхових внесків є підставою для втрати страхового стажу, через що потенційний пенсіонер ризикує залишитися без виплат.

"У разі, якщо підприємство має борг зі сплати нарахованого єдиного внеску, період, за який така заборгованість повністю погашена, не зараховується в страховий стаж працівників. Крім того, нарахований за цей період заробіток не включається для розрахунку пенсій. Сплата єдиного соціального внеску - це обов'язок кожної фізичної особи-підприємця, як за себе, так і за працівників, праця яких така особа використовує", - нагадала українцям прес-служба відомства.

Згідно із законодавством, страховий стаж визначається як період, протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який сплачено щомісячні страхові внески у розмірі не меншому, ніж мінімальний страховий внесок.

За станом на 1 січня 2020 року, розмір ЄСВ становить 1039,06 гривень - тобто 22% від встановленого розміру мінімальної заробітної плати. А для того, щоб вийти на пенсію в поточному році, необхідно мати не менше 27 років стажу.

Тож українцям рекомендують справно платити внески і стежити, щоб не виникало заборгованості з боку керівництва. Для цього потенційний пенсіонер за допомогою електронного підпису може зареєструватися в особистому кабінеті на порталі ПФУ, де можна відстежувати всі виплати і перевіряти кількість страхового стажу.

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При розробці документа виникали суперечки щодо того, будуть внески на другу пенсію примусовими і яку частину від зарплати вони складуть. Але зрештою, як зазначає експерт Олександр Панченко, був знайдений компроміс.

"Одна сторона пропонувала зробити такі внески є добровільними, інша - зробити такі платежі є обов'язковими і великими. Тому ми знайшли компроміс, який полягає в тому, щоб до цього процесу було залучено дві сторони: як працівник, так і роботодавець", - пояснив він.

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