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Аномально тепла зима і знижки" від Гончарука не привели до зниження сум у платіжках за опалення, навіть навпаки



Про це повідомила пресслужба «Київтеплоенерго», передає «КП в Україні».

Так, жительці чотирикімнатної квартири в Києві прийшла платіжка за опалення, де вказано, що вона повинна заплатити майже 53 тисячі гривень.

«Ні, це не помилка і не технічний збій. Справа в тому, що у 23-поверховому будинку по вулиці Сверстюка, 52в, в якому всього 177 квартир, на початок опалювального сезону лише 5 квартир залишалися без квартирних лічильників опалення. А на початку лютого в будинку залишилася тільки одна квартира без взятого на комерційний облік приладу обліку теплоенергії», - йдеться в повідомленні.

Чиновники розповіли, що вся проблема полягає в системі нарахування. Мешканці квартир з лічильниками опалення сплачують лише за спожите тепло за показаннями своїх лічильників і опалення місць загального користування. А різниця, що утворюється між показами загальнобудинкового лічильника і сумарними показаннями всіх індивідуальних, нараховується жителям без індивідуального лічильника.

І це все відповідає законодавству. Однак, розуміючи абсурдність ситуації, мешканці квартири платіжка буде перерахована.

Раніше ми розповідали, що схожа ситуація з жителем українських Сум. Він отримав квитанцію за електроенергію на суму 133 тисячі гривень.

Фахівцям «Сумоблэнерго» вдалося з'ясувати, що причиною такого величезного рахунку стала помилка в показаннях, які чоловік передав 2 січня 2019 року з допомогою sms службу.

Замість необхідних чотирьох цифр, які показує лічильник, споживач відправив п'ять.

Тому система нарахувала йому куди більш значний витрата спожитої електроенергії і сформувала рахунок на 133 тисячі гривень.

Нагадаємо, Гончарук вирішив добити українців, цифри в платіжках на газ злетять.

Також варто згадати, що соратниця Зеленського переплюнула Гончарука і розповіла, що робити з платіжками на газ: українці киплять.

Також Politeka писала, що стало відомо, хто і як підсунув Зеленському Гончарука.