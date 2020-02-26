В Україні з'явився фейковий банк, який пропонує придбати його акції за біткоїни

Про це повідомили у Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, передає «Економічна правда». Як стало відомо, в мережі з'явився якийсь «Український народний банк», який пропонує інвестувати гроші в його акції.

У Нацкомісії попереджають, що цього банку немає в реєстрі банків, складеному Нацбанком України. Відповідно, у цього банку відсутня державна реєстрація. Це означає, що НБУ не гарантує безпеку цієї фінансової установи, тому всі гроші, інвестовані в цей банк, можуть у будь-який момент безслідно зникнути.

Як розповіли в НКЦПФР, «Український народний банк» називає себе «інвестиційним проектом». Придбати акції банку можна через його веб-сайт, але оплатити їх можна лише трьома способами: Money Storage, Perfect Money і Bitcoin. Всі ці способи досить небезпечні, так як, по суті, є електронними гаманцями, які неможливо відстежити.

У відомстві вважають, що «Український народний банк» - це шахрайський сайт, який намагається ввести українців в оману і заробити на їхній фінансовій та інвестиційній необізнаності. На сайті є вкладки з інформацією про банк та його власників, але всі вони не працюють. Зазначається, що інформація про фіктивну фінустанову вже передана в правоохоронні органи.

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