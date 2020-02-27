Стало відомо, хто з українців отримає підвищені пенсії у березні

Про це пише Сьогодні.

Як відомо, у березні 2020 року буде проведена індексація виплат, яка торкнеться безліч категорій пільговиків.

У Мінсоцполітики підкреслили, що оновлені виплати отримають наступні категорії пільговиків: пенсіонери за віком; по інвалідності; по втраті годувальника; пенсіонери за вислугою років.

Що стосується українців, які отримують виплати не за законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" №1058, а за іншими нормами, то вони можуть не розраховувати на перерахунок впенсий.

Також у профільному міністерстві розповіли, хто не потрапить під нову індексацію:

одержувачі соціальних пенсій;

працюючі пенсіонери;

одержувачі пенсій, яким виплати призначили в 2019 і 2020 році;

держслужбовці;

наукові працівники;

помічники народних депутатів;

одержувачі максимальних пенсій;

одержувачі спеціальних пенсії або довічного утримання.

Працюючим пенсіонерам можуть підвищити виплати у квітні 2020 року, але за умови, що вони пропрацювали офіційно не менше двох років після призначення пенсії.

В ПФУ додали, що індексація виплат не торкнеться майже 3,5 млн пенсіонерів. А після перерахунку розмір пенсії може зрости на 306 гривень.

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При розробці документа виникали суперечки щодо того, будуть внески на другу пенсію примусовими і яку частину від зарплати вони складуть. Але зрештою, як зазначає експерт Олександр Панченко, був знайдений компроміс.

"Одна сторона пропонувала зробити такі внески є добровільними, інша - зробити такі платежі є обов'язковими і великими. Тому ми знайшли компроміс, який полягає в тому, щоб до цього процесу було залучено дві сторони: як працівник, так і роботодавець", - пояснив він.

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