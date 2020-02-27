Не виключено, що навесні 2020 валютний ринок буде піддаватися психологічним атакам

За інформацією директора департаменту казначейства "Ідея Банку" Ярослава Кабіна, останнім часом курс валют знаходиться в межах 24,50 гривень за долар, і це є поточним індикатором для ринку. Але він додав, що березень може початися з невеликого зростання курсу долара.

"На кінець лютого ми очікуємо курсовий коридор 24,30-24,70, і поки ми не бачимо тенденцій найближчим часом до девальвації або ревальвації. У березні можливе зростання пропозиції валюти з боку агроекспортерів у зв'язку з підготовкою до нового сезону, але регулятор буде намагатися, як і раніше, викуповувати надлишок валюти з ринку. Тому в березні ми очікуємо курсовий коридор 24,00-24,80 грн/дол", - поділився Кабін, додавши, що Нацбанк буде намагатися викуповувати надлишок валюти з ринку.

Економічний аналітик Concorde Capital Євгенія Ахтирко зробила свої прогнози на весну. За її словами, швидше за все, збережеться традиційний весняний приплив валюти з боку аграріїв.

Вона додала, що в даний час складно передбачити фактори, що могли б вплинути на гривню. Однак, не виключено, що знову стане актуальною паніка з приводу "піраміди ОВДП, яка впаде".

"Це буде викликати сплески панічних настроїв, що буде впливати на формування курсу», — підсумувала Ахтирко.

Раніше ми повідомляли, українців сколихнула звістка, що з'явився фіктивний банк, який нібито пропонує клієнтам придбати акції за біткоїни. Називається він "Український народний банк".

У Нацкомісії попереджають, що цього банку немає в реєстрі, а, значить, НБУ не гарантує безпеку цієї фінансової установи, тому всі гроші, інвестовані в цей банк, можуть у будь-який момент безслідно зникнути.

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