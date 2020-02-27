Можуть перерахувати з квітня або травня, а можуть...

Обіцяного підвищення пенсій з 1 березня може не відбутися через відсутність постанови Кабміну

Неприємну для багатьох українців новину озвучили в Пенсійному фонді. Так, прес-секретар фонду Ганна Швець в коментарі «Стране» заявила, що запланована індексація пенсій з 1 березня може не відбутися.

Вона пояснила, що для перерахунку виплат необхідна відповідна постанова Кабміну, в якій би прописувалися строки і порядок індексації.

«Має бути відповідне розпорядження Кабміну на цей рахунок, а його поки немає. ПФ вже подав всі розрахунки з Мінсоцполітики і воно повинно підготувати відповідний проект урядової постанови, в якому будуть прописані терміни і порядок перерахунку», - розповіла Швець.

У той же час, аналітик інституту Growford Олексій Кущ підкреслює, що пенсійне законодавство передбачає щорічне проведення індексації пенсій.

«Вона повинна проводитись за формулою: 50% від приросту середніх зарплат і відсотка інфляції за минулий рік. Але не зазначено, з якого саме числа повинні перераховувати. У минулому році це зробили з 1 березня, а як буде в цьому році - поки неясно. Можуть перерахувати з квітня або травня, а можуть і зовсім поставити це питання на паузу», - пояснив експерт.

Він зазначив, що якщо Кабмін піде у відставку, це стане офіційним приводом для того, щоб відкласти індексацію пенсій на невизначений термін.

До цього повідомлялося про те, що в березні відбудеться індексація пенсій - деяких чекає підвищення за рахунок цього, але пощастить не всім.

Вперше подібний перерахунок відбувся в минулому році, коли 10,3 млн пенсіонерів пощастило отримати надбавку.

Нагадаємо, перерахунок проходить за формулою, де 50-відсотковий коефіцієнт зростання споживчих цін за попередній рік додається до 50-відсоткового коефіцієнту зростання середньої зарплати торік порівняно з позаминулим роком. Підставивши необхідні дані у формулу, слід, що приблизний зростання пенсій у березні буде майже 12%.

Нагадаємо, перерахунок пенсій по-новому: «виплати підвищать, але пощастить тільки...».

Як повідомляла Politeka, підвищені виплати, перерахунок пенсій і не тільки: що зміниться в Україні з 1 березня.

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