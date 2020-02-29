Курс долара в березні буде коливатися в діапазоні 24-25 грн
Міняти або не міняти гривні на долари – це актуальне питання для багатьох українців останні кілька місяців. З одного боку, всі бояться різкого стрибка валют, а з іншого – вона мало не кожен день дешевшає. Тому не всі розуміють, чого чекати від того ж долара в 2020 році і взагалі що відбувається з гривнею.
Прогноз на березень зробив старший аналітик "Альпарі" Вадим Иосуб, передає "Обозреватель".
За його словами, в американської валюти може бути як зростання, так і падіння.
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"Березень, найімовірніше, долар проведе в діапазоні 24-25 грн, причому буде тяжіти до середини цього коридору. У більш довгостроковій перспективі курс також ще не визначився з напрямом", – стверджує експерт.
Зазначимо, що за минулий тиждень офіційний курс долара США, встановлений НБУ, залишився близько 24,48 грн.
До цього ми попереджали про те, що китайський коронавірус обійдеться глобальній економіці в 280 мільярдів доларів у першому кварталі 2020 року.
Такий удар по світовій економіці буде першим за останні 11 років, адже безперервне зростання ВВП тривало з 2009 року або 43 кварталу.
Нагадаємо, з курсом долара відбувається дивне, гривня спробує помститися
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