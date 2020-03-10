Стало відомо, які зміни будуть внесені в податкове законодавство в 2020 році

Про це пише Сьогодні.

Як відомо, нинішня система оподаткування передбачає єдину ставку податку для всіх українців - 18%.

Не так давно у Раду внесли законопроект, яким пропонують перейти на більш прогресивну систему. Суть полягає в тому, що підвищений податок платять ті українці, які заробляють більше.

В документі сказано, що податкова ставка буде підвищена тим громадянам, якщо вони заробляють більше, ніж 10 мінімалок.

Ставка в такому випадку буде становити 36%, що в два рази більше стандартної. А якщо рівень доходу вище "мінімалки" в 20 разів, то і ставка збільшиться відразу в три рази.

Згідно зі статистикою, більшість українців збільшення податку не торкнеться, так як середня зарплата в країні становить 11 тисяч гривень.

Ті українці, які отримують дохід у розмірі п'яти мінімалок і менше, можуть очікувати на зміни. У Раді також зареєстрували законопроект, в якому йдеться про те, що на дохід, який не перевищує 5 "мінімалок", ставка буде зменшена з 18% до 15%.

"Кожна з двох існуючих моделей - прогресивної і з єдиною ставкою - мають свої переваги і недоліки, які враховують не лише чисто "математику", але і момент соціальної справедливості. Власне, останній, як вважається, краще забезпечує саме прогресивна система оподаткування: заробляєш більше - платиш більше податку. Міжнародна практика виходить з того, що ті громадяни, яким доходів вистачає тільки на найнеобхідніше, повинні платити мінімум податків (або взагалі нічого). Ті ж, хто може дозволити собі предмети розкоші, повинні віддавати в бюджет половину і більше своїх доходів", - пояснив всі нюанси провідний аналітик Віталій Власюк.

Раніше ми повідомляли, що українців можуть зобов'язати декларувати свої доходи і сплачувати з них податки, в тому числі з грошових коштів, перерахованих з однієї банківської карти на іншу.

За порушення передбачений штраф в розмірі 25% від суми податку на перший раз і 50% – при повторному випадку. До того ж сам податок таки теж доведеться заплатити. Виявилося, що подібне - не новина. У Податковому Кодексі вже багато років прописано це правило, але мало хто його виконує з-за слабкого контролю з боку фискальников.

Економіст Олександр Охріменко підтвердив, що в Україні дійсно податку підлягають всі доходи громадян. Аж до того, що подарований букет квітів можна назвати "доходом".

Нагадаємо, податок на нерухомість в Україні, за яке порушення загрожує великий штраф.

Як повідомляла Politeka, українці зможуть повернути сплачені податки, але пощастить не всім: хто може розраховувати на компенсацію.

Також Politeka писала, що Слуги народу вирішили здерти з українців більше податків: нові жорсткі закони вже в Раді