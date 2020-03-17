ПриватБанк вніс корективи в роботу відділень на тлі карантину через коронавіруса

Тепер у відділення не пускають більше шести осіб одночасно, і це провокує появу величезних черг.

Але українці діють радикально і беруть "штурмом" відділення Приватбанку, передає портал Ria-M.

За інформацією журналістів, колапс стався у відділенні, яке розташоване в Мелітополі на вулиці Грушевського.

Тут з ранку не проштовхнутися, адже люди на вулиці в чергах товпляться по 50 осіб. Місцеві жителі приймають у штики нововведення і рекомендації керівництва банку, і скаржаться на незручності, оскільки їм доводиться стояти в черзі на вулиці.

Користувачі в коментарях рознесли людей за "штурм" відділень Приватбанку, оскільки всі платежі сьогодні можна зробити в режимі онлайн, і вони наражають на небезпеку інших.

"Всі платежі можна робити через Приват24. Колгоспне р*гульє сама створює ажіотаж і потім скаржиться на життя", "У нас якщо піде, ось так все в чергах за сіллю , гречкою , і папером і помруть.. тому що нетямущий народ", "Бачу життя не навчило, що в цій країні свої гроші потрібно зберігати вдома під подушкою", "А так би вся юрба стояла у відділенні і на голові у фахівців", "Так бо безглузді", - пишуть вони під публікацією.

Раніше ми розповідали про те, що ПриватБанк закликав українців не приходити у відділення. Клієнтам порадили дотримуватися норм карантину і без особливої необхідності не приходити у відділення.

Крім цього, у банку закликали досвідчених клієнтів навчити старших родичів користуватися мобільним банкінгом Приват24, щоб не піддавати ні себе, ні співробітників Приватбанку небезпеки з-за коронавіруса.

"Ми дуже просимо вас навчити своїх батьків, бабусь, дідусів, старших сусідів користуватися Приват24, адже люди у віці 50+ ризикують більше за інших", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Приватбанк зробив важливу заяву про блокування карт: що потрібно знати

Як повідомляла Politeka, ПриватБанк залишив клієнта без грошей за кордоном, гримить скандал: "в цілях безпеки...".

Також Politeka писала, що ПриватБанк оскандалився списанням пенсій з рахунків українців: гроші зникли.