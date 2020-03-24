Українці, які залишилися без роботи через карантин, отримають фінансову допомогу

Гроші на виплати для українців, які втратили роботу або можливість працювати через карантин, уряд візьме зі стабілізаційного фонду. Його планують сформувати найближчим часом. За задумом Кабміну, це дозволить українцям залишатися вдома на час карантину.

Про відповідне рішення розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV. За його словами, гроші отримають усі, хто на час карантину пішов в офіційну відпустку або був звільнений.

Втім, впровадити відповідну програму виплат уряд планує тільки в квітні-травні.

Також розглядається питання про проведення одноразових виплат для пенсіонерів. Очікується, що з квітня 10,4 млн пенсіонери і отримувачі соціальної допомоги отримають по 1 тисячі грн одноразової виплати. Однак, ці виплати отримають лише українці, чия пенсія менша за 5 тисяч. Ще по тисячі отримають люди з інвалідністю з дитинства, діти з інвалідністю та одержувачі соціальних пенсій.

Стало також відомо, що на час кризи, пов'язаної з коронавірусом і вимушеним карантином, в Україні буде створено стратегічну економічну раду розвитку країни.

До цього також повідомлялося, що українцям можуть компенсувати витрати під час карантину.

Про це під час брифінгу заявила міністр соцполітики Марина Лазебная. За її словами, на засіданні Кабінету міністрів планують встановити додаткову компенсацію витрат одержувачів субсидій в період карантину. Ці компенсації розраховані на 3 мільйони домогосподарств, які в даний момент отримують субсидії на оплати комуналки.







Міністр повідомила, що гроші на ці виплати повинні з'явитися завдяки збільшенню на 50% соцнорматівов користування електроенергією, природним газом для приготування їжі, підігріву води, користування холодною і гарячою водою.

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