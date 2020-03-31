Стало відомо, як українцям будуть виплачувати соціальні виплати в умовах запровадженого карантину

Про це пише РБК-Україна.

Як відомо, напередодні Верховна Рада затвердила законопроект про соціальні гарантії у зв'язку з поширенням коронавіруса.

В документі сказано, що індексація пенсій, яка була анонсована раніше урядом, відбудеться лише після завершення карантину.

"Вжити заходів щодо недопущення зменшення розміру виплат пенсій, а також проведення індексації пенсій, після завершення заходів, передбачених карантином", - йдеться в законопроекті.

А це значить, що до кінця карантину, запровадженого через епідемію коронавіруса COVID-19, українцям не будуть індексувати пенсії, а також підвищувати. Однак і зменшувати не будуть.

Що стосується соціальних працівників, то вони будуть отримувати додаткові надбавки за те, що ходять додому до людей, яким потрібна допомога. На період карантину вони отримають + 100% від окладу.

Тим українцям, у кого період огляду по інвалідності випав на період карантину, турбуватися не про що – пенсії виплачуватимуть до кінця карантину без зупинки, а комісію медико-соціальної експертизи можна буде пройти по закінченню обмежувальних заходів через коронавірус.

Всі виплати переселенцям (пенсії, стипендії, соціальна допомога, компенсації, субсидії, пільги) будуть виплачуватися в період карантину.

Малозабезпеченим сім'ям, які раніше отримували допомогу від держави – переоформлять виплати автоматично без подачі документів. Після закінчення карантину, потрібно буде зібрати всі необхідні довідки і звернутися до органів соціального захисту.

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