Державний ПриватБанк попередив українців про чергові зміни в умовах карантину

Про це пише Politeka.net.

Повідомляється, що через епідемію небезпечного вірусу і карантину відділення Приватбанку будуть працювати з рядом обмежень та за спеціальним графіком.

Але керівництво банку заспокоїло клієнтів і нагадала, що мобільний додаток Приват24 буде і далі працювати у звичайному режимі.

Відділення отримали нові графіки роботи: з 9:00 до 12:00 або з 10:00 до 13:00 без перерви, або з 9:00 до 15:00 або з 10:00 до 16:00 з обов'язкової санітарної прибиранням, яка повинна проводитися в період з 12:30 до 13:30.

Крім цього, керівництво банку затвердило обмеження на кількість відвідувачів усередині відділення в залежності від площі приміщень.

Українці гнівно відреагували на такі зміни в роботі відділень Приватбанку. Клієнти скаржаться, що через зміну графіка роботи їм доведеться займати чергу в банк ще до відкриття самого відділення.

ПриватБанк, в свою чергу, порекомендував клієнтам уточнювати режим роботи відділень по телефону для довідок 3700 або на офіційному порталі націоналізованого банку.

Раніше ми розповідали, що ПриватБанк в умовах карантину запровадив в Україні "кредитні канікули". Зміни торкнуться представників малого і середнього бізнесу, а також підприємців.

Наголошується, що кредитними канікулами зможуть скористатись навіть ті, у кого була заборгованість.

Кредитні канікули будуть діяти для всіх клієнтів малого та середнього бізнесу для продукту "Кредитний ліміт на рахунок". Вимога обов'язкового щомісячного обнулення лімітів перенесено на кінець травня 2020 року.

Нагадаємо, рахунки українців масово заганяють в мінус: з'явилося пояснення Приватбанку.

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