Продовження карантину в Україні може закінчитися колапсом для економіки країни



Таким прогнозом у інтерв'ю "Апострофу" поділився експерт інституту GROWFORD Олексій Кущ.

За його словами, українська економіка при сьогоднішніх реаліях протримається лише один місяць.

"Зрозуміло, що карантин буде, як мінімум, два місяці. Протягом місяця населення і бізнес тримаються за рахунок внутрішніх резервів і, якщо б карантин через місяць закінчився, падіння нашого ВВП виглядало б як вирізаний шматок торта. І після цього економіка дуже швидко повернулася на круги своя", - упевнений експерт.

Також він вказав на більш відчутні наслідки, якщо карантин триватиме більш ніж на місяць, то ми "будемо продавати бабусині кільця, а бізнес свої активи".

"Відповідно, після виходу з кризи такого формату з вирізаного шматка торта вже не буде – торт буде розчавлений. Ну, а після трьох місяців карантину особливо і рятувати буде нічого. Тоді доведеться будувати щось абсолютно нове", - попереджає експерт.

За його словами, потрібно вже починати думати, як рятувати економіку.

"Які реанімаційні заходи, яка реанімаційна бригада буде працювати. Може це будуть не реаніматори, а гробокопачі", - уклав він.



Раніше засновник і головний редактор – Politicus.pro Сергій Лямець заявив, що Економічна криза сколихне Україну, і поверне країну у минуле.

На його думку, тіньова економіка не просто потворний прояв, яке треба зжити, це засіб виживання в Україні. Тільки це врятує українців, адже наближається економічна криза.

Нагадаємо, Україна залишиться без грошей: подробиці суворого вердикту.

Як повідомляла Politeka, економічна криза вже на порозі, екстрене повідомлення від МВФ.

Також Politeka писала про те, що Україна і МВФ домовилися про нову допомоги: названі умови і сума.