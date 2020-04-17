ПриватБанк не скасував підозрілу транзакцію незважаючи на слова оператора

Про це йдеться в новому негативному відгуку, який був опублікований на тематичному порталі Мінфін.

Варто відзначити, що українці, які обслуговуються в Приватбанку, все частіше стають жертвами аферистів.

За словами клієнтки, вона хотіла придбати планшет через інтернет, але вчасно зрозуміла, що це шахраї.

Вона звернулася на гарячу лінію Приватбанку і попросила співробітника заблокувати цей платіж. Її заяву прийняли, але через пару днів 12 тисяч були списані з рахунку.

"Я відразу ж звернулася в банк, який я благала заблокувати транзакцію, і мені відповіли, що на жаль платіж підтверджений… чому? У мене виникає питання - де безпека клієнта? Сформовано купа заяв, звернення в поліцію і т д, банк навіть прийняв заяву на оскарження транзакції і через 120 днів мені шановний Приватбанк повідомляє, що я можу забути про свої гроші. Відразу ж з'являється думка про те, що банк в змову з шахраями, якщо ж ні то доведіть протилежне. Сподіваюся вам важлива ваша репутація!", - дивується клієнтка від дій банку.

"Нам дуже шкода, що Ви зіткнулися з такою ситуацією. ПриватБанк завжди гарантує збереження Ваших коштів, але і Ви повинні дбати про безпеку своїх грошей. У разі, коли при здійсненні платежу вводиться 3d secure код - операція вважається підтвердженою клієнтом і кошти списуються на рахунок одержувача. У даній ситуації, з нашого боку були прийняті всі необхідні заходи, щоб вирішити питання на Вашу користь. Однак процедура оскарження транзакцій відбувається згідно з правилами міжнародних платіжних систем. Рекомендуємо Вам звернутися в правоохоронні органи для подальшого врегулювання Вашого питання", - відкинув всі звинувачення співробітник банку.

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Як повідомляла Politeka, ПриватБанк налічує "ліві" відсотки, указ президента не перешкода.

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