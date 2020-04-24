Курс долара в Україні різко впав, подолавши психологічну позначку

Національний банк України представив офіційний курс валют на п'ятницю, 24 квітня. Судячи з представлених цифр, українців чекає падіння долара і євро.

Так, офіційний курс американської валюти опустився на 4 копійки і склав 27,01 грн. Таким чином, він досяг психологічної позначки в 27 гривень. Напередодні курс долара становив 27,0536 грн.

У свою чергу, курс євро опустився на 3 копійки і склав 29,1383 грн.

Варто відзначити, що 23 квітня міжбанківський валютний ринок відкрився також зниженням долара. Тоді він впав на 3 копійки на продажу до 26,99 грн, а в купівлі склав 26,95 грн. При цьому в обмінниках курс долара в продажі 23 квітня впав на 12 копійок до 27,31 грн.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Мінфін закликає проводити поступову девальвацію гривні для стабілізації ситуації в економіці. Про це розповів глава фінансового відомства Сергій Марченко у відповідь на питання про те, чому Кабмін заклав до бюджету курс долара на рівні 29,5 гривні.

Міністр нагадав, що політика курсоутворення – компетенція виключно НБУ. У свою чергу, Мінфін може лише рекомендувати уникати стрімкої девальвації національної валюти.

«Згадайте ситуацію на початку березня. Тоді був серйозний ризик стрімкої девальвації. Зараз ситуація заспокоїлася, спекулятивний фактор прибраний, але торговельне сальдо залишається негативним. Це означає, що економічно нам було б доцільно дозволяти поступову девальвацію гривні», - пояснив Марченко.

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