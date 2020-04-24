Мільйони українців можуть розраховувати на індексацію пенсій, яка запланована на травень

Про це пише Politeka.net.

Розмір щорічного підвищення пенсій залежить від зростання споживчих цін за минулий рік і відносного зростання середньої зарплати по Україні.

Враховуючи ці дані, уряд встановив на поточний рік коефіцієнт підвищення виплат пенсіонерам 1,11. Це означає, що середня зарплата, яка враховувалася при виході на пенсію, для розрахунку виплат підвищиться на 11 %.

Вже після 1 травня буде проведена автоматична індексація пенсій, яка торкнеться майже 7 млн чоловік. Якщо розмір підвищення не дотягує до 100 гривень, то автоматично встановлюється доплата до цієї суми, яка враховується при подальших перерахунках пенсії.

Тим пенсіонерам, чия пенсія не дотягує до 2100 гривень, буде передбачена доплата до встановленої суми. Надалі ця компенсація буде враховуватися при інших перерахунках пенсій, і на ці кошти можуть розраховувати жінки зі страховим стажем більше 30 років і чоловіки — не менше 35 років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що коли обмеження пов'язані з епідемією будуть зняті, протягом 30 днів українці повинні отримати допомогу по безробіттю. Про це повідомила прес-служба Фонду соціального страхування.

Наголошується, що мінімальна сума допомоги становитиме 650 гривень, а зросте до 1000. Максимальні кошти, на які можуть розраховувати безробітні, - це 1,8 тис. гривень.

У Фонді соціального страхування також розповіли, що мінімальна виплата "світить" тим, хто за останній рік мають менше півроку страхового стажу.

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