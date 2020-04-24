Клієнти в подиві, як без підтвердження ПриватБанк може проводити транзакції

Відповідний негативний відгук був опублікований на тематичному порталі Мінфін.

За словами незадоволеного клієнта, за пару хвилин з його рахунку списали понад двох тисяч гривень, але ПриватБанк не запросив підтвердження на проведення операцій.

"15.04.2020 в 14:00 мені від «приват24» надійшло повідомлення про списання грошей. Спочатку списали 100 грн на «розваги zMoney_GP, KYIV». Потім списали 500 грн на «розваги zMoney_GP, KYIV». Потім 1000 грн на «розваги zMoney_GP, KYIV». Потім 500 грн на «розваги zMoney_GP, KYIV». Намагалися зняти ще 1500, 500, 200 грн але грошей вже не було.Списали 2100 грн в загальній сумі. Прошу зауважити, що про «zMoney_GP, KYIV» чую вперше і на незрозумілих сайтах не оплачую нічого. Зняли гроші просто так, без будь-якого запиту.Цього сайту навіть немає в інтернеті, його ніхто не знає і не може знайти", - розповів він деталі скандалу.

Він також заявив, що ПриватБанк відхрестився від будь-яких звинувачень і заявили, що гроші були списані з вини клієнта.

"Ліміти не допомагають тому що цей «Сайт» про який навіть Приватбанк не знає, знаходиться у них в довірених сайтах. За 2 хвилини почистили карту і пропали. У підтримці банку сказали, що самі залишили дані, але створили заявки на повернення, думаю що нічого не повернуть тому, що це нікого не цікавить. Я не одиничний випадок! Таких людей багато і ніхто не може допомогти. У поліції прийняли заяву і тиша. У кіберполіції так само. Допоможіть повернути мої гроші", - резюмував він у своєму негативному відкликання.

"Необхідно розуміти, що залишаючи дані картки на сторонніх сайтах і підтвердивши авторизацію карти, Ви даєте згоду на подальші списання з карти без додаткового підтвердження. У подібній ситуації, відв'язати картку можна в особистому кабінеті даного сайту або сервісу. За Вашим зверненням на підтримку, Банк, діючи в рамках правил міжнародної платіжної системи сформував запити на повернення коштів. Ми завжди робимо все можливе, щоб запит був розглянутий на користь клієнта. За результатами розгляду заявок Ви будете повідомлені", - відреагував на скаргу представник банку.

Нагадаємо, ПриватБанк взявся за рахунку українців, залишаються лише борги.

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