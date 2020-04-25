У травні в Україні проведуть індексацію пенсій, а страхові пенсії зростуть на 11%

За інформацією «Апострофа», розмір підвищення пенсій регулюється постановою Кабінету міністрів України № 251 від 1 квітня 2020 року.

Що стосується індексації пенсій, то її розмір залежить від споживчих цін на 2019 рік і зростання зарплат. Кабмін, виходячи з цих даних, встановив коефіцієнт підвищення виплат пенсіонерам у цьому році в розмірі 1,11.

Перерахунок пенсій торкнеться 6,9 млн. українців. Якщо розмір підвищення не дотягує до 100 гривень, встановлюється доплата до цієї суми, яка враховується при подальших перерахунках пенсії.

Для українців, чия пенсія не перевищує 2100 гривень, урядом передбачена доплата. Ця компенсація надалі буде враховуватися і при інших перерахунках пенсій. За інформацією Кабміну, на неї зможуть розраховувати жінки зі страховим стажем понад 30 років і чоловіки - не менше 35 років.

Важлива деталь: підвищення пенсій відбудеться автоматично, і на картки пенсіонерів вже прийдуть нові суми. Те ж стосується і розносу пенсій співробітниками «Укрпошти».

Крім того, в квітні понад 10 мільйонів пенсіонерів, у яких пенсія менше п'яти тисяч гривень, отримають одноразову доплату в розмірі тисячі гривень у зв'язку з карантином через китайський вірус.

Пенсіонерам старше 80 років з квітня доплачуватимуть по 500 гривень щомісяця. Це торкнеться чоловіків і жінок зі страховим стажем 25 і 20 років відповідно і тих, у кого розмір пенсії з урахуванням всіх доплат не доходить до 9 205,19 гривень.

Якщо з 500-гривневою надбавкою все одно виходить менше 2600 гривень, відбувається нарахування компенсації до цієї суми.

Раніше ми писали про те, що в Україні назріли серйозні проблеми з виплатами при народженні дитини, лікарняними і так далі. Повідомляється, що різні види соціальної допомоги будуть надходити на рахунки українців в банках з суттєвими затримками.

Прогнозовані терміни затримок виплат - близько 13 днів. І вони пов'язані, в першу чергу, з тим, що в Україні зменшилися надходження єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ), оскільки обсяги виробництва в Україні істотно зменшилися через пандемію китайського вірусу і карантину.

Нагадаємо, пенсії в Україні масово урізують: хто постраждає і що робити, щоб не втратити гроші.

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