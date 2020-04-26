Курс валют в Україні 26 квітня спровокує здивування на ринку, долар і євро зачаїлися перед новим подорожчанням
Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.
Так, сьогодні долар буде торгуватися за 2701,37 грн. Хоча вже в понеділок він підскочить до 2714,41 (+13,04).
Курс євро підскочить ще більше. Сьогодні вони будуть торгуватися за 2913,83 гривні. А вже у понеділок на ринку стоевровая купюра обійдеться вам в 2933,06 грн (+19,23).
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«Згадайте ситуацію на початку березня. Тоді був серйозний ризик стрімкої девальвації. Зараз ситуація заспокоїлася, спекулятивний фактор прибраний, але торговельне сальдо залишається негативним. Це означає, що економічно нам було б доцільно дозволяти поступову девальвацію гривні», - пояснив Марченко.
Раніше ми писали про те, що Мінфін закликає проводити поступову девальвацію гривні для стабілізації ситуації в економіці. Про це розповів глава фінансового відомства Сергій Марченко у відповідь на питання про те, чому Кабмін заклав до бюджету курс долара на рівні 29,5 гривні.
Міністр нагадав, що політика курсоутворення – компетенція виключно НБУ. У свою чергу, Мінфін може лише рекомендувати уникати стрімкої девальвації національної валюти.
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