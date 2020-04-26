Кабмін прийняв постанову, що затверджує схему окладів посадових осіб та працівників митних органів в 2020 році і дозволяє підвищити зарплати на 50%

Як передає Politeka.net, про це йдеться в повідомленні "Мінфіну" з посиланням на прес-службу уряду.

Згідно з постановою, працівники, які перебувають на держслужбі, зберігають оклади, визначені для держслужбовців. У той же час, у керівництва Державної митної служби, в рамках переходу до роботи в форматі єдиної юридичної особи, з'являється можливість збільшити зарплати на 50% тим працівникам, які перейдуть на контракт.

Нагадаємо, 24 квітня на позачерговому засіданні Кабмін звільнив Максима Нефьодова з посади голови Державної митної служби і Сергія Верланова — з посади голови Державної податкової служби.

Раніше ми повідомляли, українські пенсіонери почали отримувати «карантинну» тисячу. Виплати стартували 23 квітня.

Що ж стосується строків виплат, то у ПФУ повідомили: 6,4 мільйонам пенсіонерів, які отримують пенсії на рахунки в банках, одноразова допомога буде зарахована не пізніше 24 квітня.

Ще трьом з половиною мільйонам українських пенсіонерів, які отримують гроші поштою, доставити гроші листоноші повинні протягом п'яти календарних днів з дня надходження коштів.

Крім того, в Кабміні обрадували безробітних українців. Мова про спрощення процедури постановки на облік, а, отже, стане легше отримати допомогу.

Якщо раніше, щоб оформити статус, людині потрібно було приходити в центри зайнятості особисто, то тепер все можна зробити через додаток «Дія». Ідея з запуском експериментального проекту була підтримана на засіданні Кабміну.

Нагадаємо, нову допомогу отримають українці після карантину, важливу заяву.

Як повідомляла Politeka, українців більше не пустять на заробітки, в Кабміні проговорилися.

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