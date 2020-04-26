Кабмин принял постановление, которое утверждает схему окладов должностных лиц и работников таможенных органов в 2020 году и позволяет повысить зарплаты на 50%

Как передает Politeka.net, об этом говорится в сообщении "Минфина" со ссылкой на пресс-службу правительства.

Согласно постановлению, работники, которые находятся на госслужбе, сохраняют оклады, определенные для госслужащих. В то же время, у руководства Государственной таможенной службы, в рамках перехода к работе в формате единого юридического лица, появляется возможность увеличить зарплаты на 50% тем работникам, которые перейдут на контракт.

Напомним, 24 апреля на внеочередном заседании Кабмин уволил Максима Нефедова с должности председателя Государственной таможенной службы и Сергея Верланова — с должности председателя Государственной налоговой службы.

Ранее мы сообщали, украинские пенсионеры начали получать «карантинную» тысячу. Выплаты стартовали 23 апреля.

Что же касается сроков выплат, то в ПФУ сообщили: 6,4 миллионам пенсионеров, которые получают пенсии на счета в банках, единовременное пособие будет засчитано не позднее 24 апреля.

Еще трем с половиной миллионам украинских пенсионеров, которые получают деньги по почте, доставить деньги должны почтальоны в течение пяти календарных дней со дня поступления средств.

Кроме того, в Кабмине обрадовали безработных украинцев. Речь об упрощении процедуры постановки на учет, а, следовательно, станет легче получить пособие.

Если раньше, чтобы оформить статус, человеку нужно было приходить в центры занятости лично, то теперь все можно сделать через приложение «Дія». Идея с запуском экспериментального проекта была поддержана на заседании Кабмина.

Напомним, новую помощь получат украинцы после карантина, важное заявление.

Как сообщала Politeka, украинцев больше не пустят на заработки, в Кабмине проговорились.

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