Курс валют в Україні перед травневими святами може показати зміни, незважаючи на мляву активність

Про це повідомляють економічні експерти, слова яких наводить «Сьогодні».

Так, економіст Олександр Охріменко не виключає, що можуть бути ситуативні коливання в межах 10-20 копійок. Це може бути викликано, наприклад, резидентами, у яких підійшов строк погашення ОВДП, в результаті чого хтось з них захоче конвертувати валюту.

«Але в цілому курс залишиться в нинішньому коридорі: 27-27,5 грн/долар», - підкреслив він.

У той же час економіст Олег Пендзин стверджує, що зараз краще всього купувати валюту, а не збувати її.

«Інфляційний тренд нікуди не зник. У бізнесу зберігається відкладений попит на валюту, який в повній мірі почне реалізовуватися, як тільки країна стане виходити з карантину. Тому тим, хто має гривневі надлишки і хоче їх конвертувати в долари, саме час робити це в дні затишшя, коли курс на мінімумі», - підкреслив він.

Аналогічну думку висловив і економіст Андрій Шевчишин.

«Як я і прогнозував, до кінця тижня гривня зміцнилася до 27 грн/долар на купівлі, продажу тримається ближче до 27,40 грн/долар. Тому є сенс купувати валюту. А ось ті, хто хоче її здати, щоб, наприклад, розрахуватися гривнями за покупки чи послуги, це краще робити безпосередньо в день платежу», - уточнив він.

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